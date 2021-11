Eutanasia: Letta, 'lancio appello a tutte forze politiche, no a battaglia ideologica'**

30 novembre 2021 a

a

a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Credo che Cappato abbia fatto qualcosa di molto importante è grazie a usa iniziativa che qualcosa si è mosso, ma il 13 dicembre si va in aula non voglio creare aspettative perché il Parlamento è composto come è composto e noi siamo una minoranza. Oggi però nel Paese c'è un clima diverso su questo tema. Io faccio un appello alle forze politiche tutte: non facciamo di questa norma una battaglia ideologica". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3.