Sport: Ics e Uisp, firmata la convenzione per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli (2)

(Adnkronos) - “Sportpertutti è la parola che meglio rappresenta e sintetizza l'identità dell'Uisp – ha detto Tiziano Pesce, Presidente nazionale Uisp - una tra le più grandi organizzazioni sociali del nostro Paese, che prima dell'inizio della pandemia contava oltre un milione e trecentomila soci e diciassette mila società sportive affiliate. Al centro dell'Uisp c'è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e da valorizzare: le diverse abilità e l'attenzione alle persone disabili, le differenze di genere e di orientamento sessuale, le diverse tradizioni e l'interculturalità che ogni persona contribuisce ad arricchire”.

“Con la firma della Convenzione con l'Uisp – ha dichiarato Andrea Abodi, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, - abbiamo mantenuto la promessa di instaurare un rapporto strutturato e quotidiano sia con l'ente a livello nazionale e territoriale, che con tutta la grande famiglia degli associati. Rafforzare la conoscenza reciproca consente di consolidare la relazione che la banca ha con il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e con l'economia sociale che rappresenta, abbracciando e sostenendo il terzo settore sportivo che rappresenta la base della piramide. Per il Credito Sportivo – conclude Abodi – sarà prezioso il confronto operativo con il vasto patrimonio di esperienze, competenze e sensibilità delle realtà associate, facendo tesoro dello straordinario lavoro che l'Uisp porta avanti dal 1948, anno della sua fondazione, per affermare l'idea di Sport come bene sociale che migliora la qualità della vita, incidendo positivamente sulla salute, l'integrazione e l'educazione delle nostre comunità”.