SNAI – Serie A: Milan, ripartenza a bassa quota Sassuolo gasato, ma al Mapei il Napoli è da «2

(Milano 29 novembre 2021) - Dopo due sconfitte di fila, i rossoneri puntano a riprendere la marcia in casa del Genoa, dove ritrovano Shevchenko: pronostico favorevole, con il «2» a 1,70. La capolista candidata al successo contro gli emiliani, reduci dalla grande prova di San Siro. Inter, quota rasoterra con lo Spezia. Juve avanti a Salerno.

Milano, 29 novembre 2021 – Un punto in tre partite, con sette reti al passivo nelle ultime due gare: bilancio critico per il Milan, chiamato a ripartire mercoledì sera in casa del Genoa. Per gli analisti SNAI, ben difficilmente il grande ex Shevchenko, da due partite tecnico dei rossoblù, riuscirà a fermare la voglia di riscatto rossonera, tanto che il segno «2» non supera quota 1,70, mentre la vittoria genoana sale fino a 4,75. Il Grifone ha messo insieme 5 pareggi nelle ultime 7 partite, il sesto vale 4 volte la scommessa. Il momento negativo della difesa milanista rende probabile il Goal, dato a 1,60 (No Goal a 2,15), anche se il Genoa nella gestione Sheva ancora non ha trovato la rete.

Festa Sassuolo a 3,90 - Mercoledì sera scende in campo anche il Napoli, capolista solitario dopo la spettacolare vittoria con la Lazio. Avversario, il temibile Sassuolo, reduce a sua volta dal magnifico successo in casa del Milan. Il pronostico SNAI tiene conto dei 17 punti di differenza in classifica e pende piuttosto nettamente dalla parte del Napoli, con il «2» dato a 1,85 e una nuova impresa emiliana collocata a 3,90. Nella scorsa stagione, al Mapei finì con un pirotecnico 3-3 maturato agli ultimi palpiti: un'altra «X» pagherebbe 3,85.

Thiago in salita - Quadrata e spietata, l'Inter attuale sembra davvero un boccone troppo duro per lo Spezia: il match di San Siro, in effetti, presenta quote sbilanciatissime, con il segno «1» nerazzurro a 1,19. Prova a dir poco difficile per il tecnico dei liguri Thiago Motta, altro grande ex di giornata: un pareggio si gioca a 7,25, la vittoria dello Spezia renderebbe 13 volte la posta.

Roma da «2» al Dall'Ara - Sulla carta, favoritissima anche l'Atalanta, che da un po' sta viaggiando a ritmi scudetto e punta a rendere sempre più solido il suo quarto posto. L'«1» della squadra di Gasperini contro il Venezia vale 1,24. L'impresa degli ospiti, che hanno ceduto onorevolmente all'Inter dopo i due successi di fila con Roma e Bologna, è a 12, difficile anche il pareggio a 6,00. Molto più equilibrata la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Roma: il «2» giallorosso è il risultato più probabile, a 2,20, ma il Bologna non è lontanissimo, a 3,10. La Juve va in visita a Salerno e malgrado il momento nero strappa su SNAI un pronostico ampiamente positivo: il «2» bianconero vale appena 1,35, contro il pari a 5,25 e il colpo campano a 8,50. La Fiorentina, che ultimamente alterna vittorie interne a sconfitte esterne, riceve domani la Sampdoria che con due successi consecutivi si è tirata fuori dalla zona più calda. I tre punti viola sono l'esito largamente più probabile, a 1,65, il «2» della Samp è dato a 5,25. Vita dura per il Cagliari di Mazzarri a Verona: padroni di casa a 1,60, la prima gioia esterna dei sardi è a 5,25. Chiusura del quindicesimo turno giovedì con Torino (1,75)-Empoli (4,50) e Lazio (1,65)-Udinese (5,00).

