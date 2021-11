29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Io sono favorevole" a una modifica della legge elettorale, "con il M5S propendiamo per un sistema proporzionale con una soglia adeguata, al 5%. Non possiamo permettere che la rappresentanza politica, che già vive un momento di crisi, possa essere minata da forze politiche che godono di poco consenso". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in diretta su Corriere.it.