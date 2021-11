Fisco: Pivetti, 'contenta decisione Gip, aiuta a migliore ponderazione'

29 novembre 2021 a

a

a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Sono molto contenta di questo atto che mi sembra aiuti a una migliore ponderazione. Detto questo, resto a disposizione del magistrato per fornire tutti gli elementi che possano essere utili a integrare il quadro e quindi a fare piena luce sui fatti. Sono molto molto serena". Così Irene Pivetti commenta, parlando con l'Adnkronos, la decisione del gip di Milano, Giusy Barbara, che non ha convalidato il sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell'ex presidente della Camera e di un suo consulente, indagati per riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale.

"Come ho detto anche altre volte, sono solo che contenta che si indaghi con calma e precisione su una vicenda intricata, mettere insieme vicende che non hanno legami fa diventare tutto un po' confuso e complicato. Penso che la calma e il tempo aiuti e che i magistrati facciano ovviamente bene ad andare fino in fondo, noi restiamo qua a fornire dati utili e tutte le informazioni possibili".