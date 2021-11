Energia: Descalzi, 'transizione sarà tecnologica, serve mix di soluzioni'

29 novembre 2021 a

a

a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Il sistema energetico è molto complesso. La transizione energetica sarà inanzitutto una transizione tecnologica. Abbiamo bisogno di tecnologia per cambiare il passato e guardare al futuro". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalzi intervistato da 'Bruegel' sottolineando la necessità di "usare un mix di soluzioni per ridurre le emissioni di Co2".

Questi cambiamenti "non si possono fare dall'oggi al domani. Noi abbiamo iniziato nel 2014 investendo fortemente sulle tecnologie e sulla ricerca e lo sviluppo. Abbiamo iniziando trasformando le nostre raffinerie in bio raffinerie e investendo in tecnologie".

La domanda in energia, spiega ancora Descalzi, "continuerà a crescere. In prospettiva avremo bisogno sempre di più energia".