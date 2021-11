Calcio: Gravina, 'plusvalenze? Procura Figc aspetta risultati Procura Torino'

29 novembre 2021 a

a

a

Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - "Le indagini sono in corso, aspettiamo i risultati. Ormai è da più di un anno che abbiamo attenzionato questa modalità operativa, che preoccupava anche la Uefa. Ci sono delle difficoltà oggettive nel coniugare l'interesse dello sport con alcuni criteri di natura civilistica. Dobbiamo solo aspettare i risultati finali che la Procura di Torino metterà a disposizione della nostra Procura Federale". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, in merito all'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze che riguarda in modo particolare la Juventus.