Calcio: Gravina, 'playoff? Dobbiamo avere paura solo di noi stessi'

Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - "Ritenevo che sbagliando due rigori, avessimo esaurito il nostro debito con la fortuna. Evidentemente non è così, visto il sorteggio dei playoff così penalizzante. Adesso dobbiamo giocarci la qualificazione in queste due partite così importanti, qualunque sia l'avversario: l'unico avversario vero, del quale dobbiamo avere paura, siamo noi stessi". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine dell'evento Golden Foot 2021 organizzato a Monte Carlo. "Noi dobbiamo recuperare la nostra specialità, la nostra determinazione, la nostra leggerezza, il nostro equilibrio psico-fisico, per dimostrare che siamo campioni d'Europa. Non vorrei macchiare il percorso di questi ragazzi", aggiunge Gravina.