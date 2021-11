14 dicembre 2021. La notte delle eccellenze per l'economia sostenibile. A Lugano verranno assegnati gli “excellence green awards”

29 novembre 2021 a

(Lugano, 29 Novembre 2021) - Lugano, 29 Novembre 2021 - Economia verde e sostenibilità sono i temi decisivi su cui basa qualsiasi progetto per l'avvenire. Temi condivisi da tutti, almeno in teoria, ma che hanno bisogno di decisioni concrete, di testimonial d'eccellenza, di un movimento, economico, e culturale, che possa sostenere la spinta verso un miglioramento autentico. In quest'ottica Excellence Magazine ha ideato gli Excellence Green Awards, premio riconosciuto in tutto il mondo, sia dai professionisti che dalla stampa internazionale, per celebrare gli attori internazionali che si sono contraddistinti per la tutela e cura dell'ambiente.

La premiazione per l'edizione 2021 si terrà Il prossimo 14 dicembre a Lugano (Svizzera), in occasione della “Green Night” presso la splendida location di Villa Principe Leopoldo, immersa in un grande parco, con vista sul lago di Lugano.

«La sostenibilità implica un benessere ambientale, sociale, economico, costante e preferibilmente crescente che abbia come obiettivo quello di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale - afferma Luigi Lauro editore di Excellence Magazine -. In qualità di editori vogliamo dare il nostro contributo impegnandoci a sostenere le realtà imprenditoriali che meglio interpretano eticamente e concretamente l'impegno per la sostenibilità. La responsabilità sociale è, innanzitutto, impegno a lasciare ai nostri figli un mondo più sano e vivibile. A educarli, e a educarci, a un nuovo rapporto con la nostra casa comune»

Il prestigioso riconoscimento in passato è stato assegnato al Governo delle Maldive che ha dimostrato una grande sensibilità nei confronti dell'ambiente attraverso l'attuazione di progetti concreti per la popolazione, un'economia a basse emissioni di carbonio, l'utilizzo di energia rinnovabile, la conservazione dell'ambiente naturale.

E inoltre a Banca Generali, che, attraverso una piattaforma proprietaria dedicata, ha creato portafogli in linea con i 17 "Sustainable Development Goals" dell'Agenda Onu 2030. Ad Helbiz per aver rivoluzionato il concetto di trasporto personale riducendo al minimo l'impatto ambientale. E a Planhotel hospitality Group per i suoi splendidi Diamond resort alle Maldive con alta vocazione sostenibile. Molte altre sono state le eccellenze premiate per il loro “commitment” sul tema della so-stenibilità.

Il 14 dicembre, a Lugano, scopriremo chi saranno i prossimi, ovvero chi investe con-cretamente sull'avvenire del pianeta.

ExcellenceMagazine.Luxury inizia nel 2011 con un modello di business molto specifico volto a sviluppare una nuova linea editoriale focalizzata su eccellenza, lusso e lifestyle, condividendo storie di successo e idee distintive in grado di anticipare le ultime tendenze e mostrare esempi di imprenditorialità, creatività e innovazione. La rivista è stampata sia in italiano che in inglese. È distribuito in Svizzera, dove si trova la sede dell'azienda, oltre che a Venezia, Roma, Milano, Firenze, Como, Costa Smeralda Sarda, Costa Azzurra, Montecarlo, Doha, Dubai. Grazie al suo posizionamento distintivo, ExcellenceMagazine.Luxury è stata scelta come Media Partner per prestigiosi eventi glamour internazionali.

