M5S: Di Nicola, 'no netto e radicale al 2x1000, lo dobbiamo a elettori'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Voto No all'utilizzo del 2 per mille chiesto dal presidente del M5S Giuseppe Conte". E' quanto si legge nel post pubblicato sui social dal senatore pentastellato Primo Di Nicola. "Un No convinto, netto e radicale", spiega il parlamentare del Movimento 5 Stelle, che osserva: "L'idea di attingere a soldi pubblici, oltre che sbagliata per la necessità contingente - il finanziamento della struttura interna che si sta mettendo in piedi - rischia di rappresentare un passo epocale, decisivo, verso l'omologazione del M5S alla vituperata partitocrazia. Utilizzare risorse e finanziamenti pubblici significa farsi partito come gli altri, quasi rinunciare ad ogni speranza di cambiamento del sistema politico. Quegli altri che sul grande banchetto dei finanziamenti pubblici e sugli scandali relativi hanno costruito le fortune delle loro nomenklature e scavato la voragine di fiducia con i cittadini-elettori". (segue)