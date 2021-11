Eutanasia: Perantoni, 'momento decisivo, impegno per aula il 13/12'**

29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Il provvedimento sul fine vita è in dirittura di arrivo nelle commissioni Giustizia e Affari sociali. Come è noto, nell'ultimo ufficio di presidenza congiunto è stato stabilito un calendario dei lavori che consentirà di perfezionare il confronto, già avviato proficuamente tra i gruppi, sulla base delle proposte rielaborate dai due relatori Bazoli e Provenza: proseguiamo dunque l'esame nei tempi e nei tempi concordati in modo che il 13 il provvedimento sia in aula". Lo afferma il Presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5S.

"È un momento delicato e decisivo, serve perseverare con responsabilità già manifestata da parte di tutti, soprattutto verso il mondo esterno al Palazzo, verso i malati e le loro famiglie, e confido naturalmente su questa“.