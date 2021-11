28 novembre 2021 a

a

a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Inaccettabile quanto successo ieri sera alla giornalista di ToscanaTV al termine di Empoli-Fiorentina. A Greta e a chi come lei subisce - quotidianamente e in silenzio - molestie di questo tipo, la mia solidarietà oltre che una condanna estrema del gesto". Così, in un tweet, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e senatrice PD, Caterina Bini.