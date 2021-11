Covid: Tajani, 'soddisfatti da misure governo'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti delle misure, dobbiamo salvare vite umane e grazie a quello fatto in Italia, con Green Pass e vaccino, si sono salvate migliaia di vite umane e decine di migliaia di imprese. Dobbiamo fare di tutto perché attraverso una buona campagna sanitaria si possa portare avanti la nuova offensiva". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a "Punto Europa" su Rai2.

"Salvare vite umane - ha aggiunto - non è di destra o di dinistra, bisogna fare scelte coraggiose ascoltando la scienza. Non è questo il momento di divisioni, bisogna convincere le persone a fare la terza dose e a vaccinarsi. Per quanto riguarda i bambini - ha concluso - bisogna sentire bene gli scienziati, i pediatri, strutture come lo Spallanzani, e prendere una decisione. Noi politici prima di prendere una decisione importante dobbiamo ascoltare la scienza".