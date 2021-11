Covid: Speranza, 'capisco ansie su vaccini bimbi, famiglie parlino con pediatri'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Sul vaccini ai bimbi "capisco le preoccupazioni e le ansie, io dico alle famiglie, ai genitori 'parlate con i vostri pediatri'. Scelte così delicate non si possono fare raccogliendo informazioni sui social, non sono materie da bar dello sport. Lo dico con la grande consapevolezza che la scienza ci può portare fuori dalla crisi. Ci sono persone che dedicano la vita a curare, parliamo con loro e affidiamoci a loro". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora in più su Rai3 rivolgendosi ai genitori sul vaccino ai bimbi.