Covid: Fratoianni, 'voli bloccati ma non brevetti vaccini'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Nelle ultime ore l'Italia e gli altri Paesi europei hanno sospeso i collegamenti aerei con gli Stati a rischio per la nuova variante. Ma come dovremmo aver ormai imparato la variante era già qui. La verità è che da un anno almeno avremmo dovuto sospendere l'efficacia dei brevetti per facilitare le vaccinazioni nel mondo e rendere più difficile la nascita di nuove varianti". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Non è stato fatto e oggi rischiano - conclude il leader di SI - di pagarne ancora le conseguenze. Cosa aspettiamo?”.