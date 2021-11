Covid: Berlusconi, 'varianti pericolose, inaccettabile rifiuto irrazionale vaccino'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Le nuove varianti di questa terribile malattia sono molto pericolose, potrebbero causare molte vittime e mettere ancora in difficoltà il sistema sanitario. Gli unici strumenti che abbiamo per evitarlo sono il vaccino e il rispetto rigoroso delle norme di prudenza. Non è assolutamente accettabile che l'irrazionale rifiuto del vaccino, metta in pericolo l'intera collettività. Quello di mettere in pericolo la salute degli altri non e' un diritto di libertà". Così il leader di Fi, Silvio Berlusconi, oggi a Villa Gernetto in un video su Fb.