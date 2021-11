Centrodestra: Carfagna, 'è ora di decidere, con Polonia e Ungheria o con Ue'

28 novembre 2021 a

a

a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Per me solo un centrodestra a trazione moderata, liberale e europeista può ambire a governare il paese. Per tutti è arrivato il momento di fare i conti con la realtà: pensare che un governo italiano possa prendere a calci nei denti quei paesi europei che si sono tassati per darci i soldi" del Next Generation Ue, "credo non avrebbe grandi chance". Così Mara Carfagna al Festival de Il Foglio.

"Fino ad oggi Forza Italia ha garantito una sorta di ombrello di credibilità per la coalizione di centrodestra in Ue: non può più funzionare così, è arrivato il momento di decidere se seguire polacchi e ungheresi o ammettere che l'Europa è cambiata, non è più quella dell'austerithy ma capace di mettere in campo una colossale opera di solidarietà".