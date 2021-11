Centrodestra: Berlusconi, 'sia a trazione liberale ed europeista, Fi essenziale'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "La sfiducia verso la politica è da parecchio tempo un sentimento diffuso e comprensibile. Sta a noi, che abbiamo responsabilità pubbliche, fare tutto il necessario perché la gente possa recuperare la fiducia nella democrazia rappresentativa, un sistema che non ha alternative nel modello di Stato liberale". Così il leder di Fi, Silvio Berlusconi, a Villa Gernetto.

"Forza Italia in questo futuro è chiamata a svolgere un ruolo essenziale. Il centro-destra vincente, il centro-destra di governo dev'essere a trazione liberale, moderata, centrista, europeista.Sta a noi ottenere questo risultato, rafforzando quest'area, nella quale molti italiani si possono riconoscere".

"Lo faremo in piena lealtà con i nostri alleati, ben consapevoli delle cose che ci uniscono e delle differenze che esistono fra di noi. Differenze che non ci impediscono di governare bene insieme la maggior parte delle regioni italiane e che non ci impediranno di governare bene il Paese insieme con un buon programma condiviso".