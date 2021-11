Cannabis: Fratoianni, 'da destra propaganda consunta'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Vedo che sui giornali oggi impazzano titoli sulle spaccature del governo sulla legalizzazione della Cannabis. La destra al Governo ha già cominciato con la sua propaganda consunta contro la legalizzazione della cannabis". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Eppure è evidente - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - che il proibizionismo ha fallito, alimentando il mercato criminale e riempiendo le nostre carceri di consumatori e piccoli spacciatori. Legalizzare la Cannabis sarebbe una scelta illuminata sul piano sociale, sanitario ed economico. Un mercato legale e controllato consentirebbe di creare lavoro e di recuperare con la leva fiscale risorse importanti per finanziare le casse pubbliche".

“Ora però il referendum per il quale sono state raccolte centinaia di migliaia di firme in pochi giorni rappresenta - conclude Fratoianni - una straordinaria opportunità per dare la parola ai cittadini. La società è più avanti di una politica ipocrita e imbalsamata".