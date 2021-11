Cannabis: Della Vedova, 'legalizzazione è misura di buon governo'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - “Per la legalizzazione della cannabis il punto ormai non è ‘se' ma ‘quando'. Passare da un enorme mercato criminale ad uno legale, che consenta anche di far emergere un pezzo di economia sommersa oggi gestita dalle mafie, è una misura di buon governo. In primavera gli italiani potranno scegliere votando Sì al referendum”. Lo afferma il segretario di Più Europa e Sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.