28 novembre 2021 a

a

a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Credo che sia troppo presto per dare sentenze definitive su cosa è davvero questa mutazione. Presenta elementi di problematicità ma non sufficienti elemento per trarre conseguenze definitive. Non affrettiamo conclusioni che non sono alla nostra portata, la comunità scientifica mondiale è al lavoro". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora in Più su Rai3.