Sostenibilità: Fastweb pianta 3.000 alberi a Milano in tre anni

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Per dare un contributo alla rigenerazione ambientale di Milano, Fastweb ha dato il via oggi all'intervento di forestazione che porterà nei prossimi tre anni alla messa a dimora di un totale di 3.000 giovani alberi sul territorio comunale. Con il supporto dei dipendenti sono iniziate le attività per la messa a dimora dei primi mille alberi di diverse specie forestali, tra cui aceri, carpini, farnie, frassini, viburni e sanguinelli nel parco Porto di Mare riportato a nuova vita dall'intervento di Italia Nostra-Centro forestazione urbana.

L'iniziativa rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale per la riqualificazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi esistenti ideata e promossa da AzzeroCo2 e Legambiente, al quale Fastweb ha aderito impegnandosi concretamente per la messa a dimora di 9.000 alberi in zone verdi del territorio nazionale - nelle città di Roma, Milano e Bari - che necessitano di una riqualificazione, con l'obiettivo di migliorare non solo la qualità dell'aria ma anche la qualità della vita degli abitanti delle aree interessate.

Il progetto di riqualificazione si inserisce, inoltre, nell'ambito di ForestaMi, iniziativa lanciata dal Politecnico di Milano e promossa dal Comune di Milano e Regione Lombardia, con l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi nella città metropolitana entro il 2030. L'intervento interessa un'area di oltre 6.000 metri quadrati del parco Porto di Mare, all'interno del parco agricolo Sud Milano, in zona Corvetto.