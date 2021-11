Sostenibilità: Fastweb pianta 3.000 alberi a Milano in tre anni (2)

27 novembre 2021 a

(Adnkronos) - "C'è una sensibilità collettiva crescente verso le tematiche ambientali e il verde come fattore per migliorare la qualità di vita nelle città" ha dichiarato l'assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano Elena Grandi. "Iniziative come questa, che coinvolgono partner privati che decidono di contribuire, insieme a noi, all'incremento del patrimonio verde cittadino, sono fondamentali per promuovere modelli più sostenibili di vita anche nei centri urbani e alla diffusione di una rinnovata cultura ambientale".

Anna Lo Iacono, senior manager of sustainability di Fastweb, ha spiegato come "Con questa iniziativa vogliamo arricchire il capitale naturale di Milano, contribuire all'assorbimento della Co2, al miglioramento della biodiversità e alla riqualificazione del territorio in un'area della città che si trova in prossimità del nostro headquarter, a testimonianza della vicinanza dell'azienda ai territori nei quali operiamo".

Ora i cittadini di Milano "hanno a disposizione un nuovo polmone verde di oltre 650.000 metri quadrati, servito anche dalla linea gialla della metropolitana", ha commentato Luisa Toeschi, presidente Italia Nostra-Centro forestazione urbana. Soddisfatto anche Alessandro Martella, direttore commerciale di AzzeroCo2: "I 1000 alberi piantati costituiscono un importante passo avanti nella rigenerazione ambientale di questi luoghi restituendoli altresì alla fruibilità della comunità locale. Un'azione concreta per costruire nei nostri centri urbani efficaci percorsi di riconversione ecologica in cui siamo chiamati tutti a fare la nostra parte".