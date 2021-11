Short Track: Arianna Fontana vince la CdM dei 500 metri con il 2° posto di Dordrecht

27 novembre 2021 a

Dordrecht, 27 nov. -(Adnkronos) - L'Italia dello short track si prende ancora la vetrina. Nella terza giornata della quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo, in corso a Dordrecht, Arianna Fontana (IceLab) sale una volta di più su un podio di Coppa del Mondo (la sua quinta volta in stagione, la sesta considerando anche la staffetta) con il secondo posto sui 500 metri e conquista così la Coppa del Mondo di specialità. Un altro spettacolare traguardo per la Freccia Bionda, lo stesso che fu capace di aggiudicarsi anche 10 anni fa, nella stagione 2011-12. L'ennesima prova di longevità di un'atleta senza eguali.

Nel sabato sul ghiaccio olandese Fontana raggiunge anche la Finale A dei 1500 metri dove chiude in settima posizione. Finale B invece per l'altra azzurra in gara sulla distanza, Cynthia Mascitto (Esercito), sesta sul traguardo e dunque tredicesima complessiva. Nel ranking di specialità la migliore pattinatrice si conferma Fontana, quinta al termine delle quattro tappe.

Sui 500 metri, sempre la femminile, la corsa di Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) si è interrotta ai quarti di finale mentre la sorella Martina si è vista penalizzata nella prima batteria delle semifinali.