Maradona: Spalletti, 'il più grande di tutti, è sempre nei pensieri dei calciatori'

Napoli, 27 nov. - (Adnkronos) - "Maradona è sempre nei pensieri dei calciatori. È stato il più grande di tutti, ci ho giocato una volta contro e me lo ricordo benissimo quello che ci ha creato a livello di difficoltà di squadra e individuale. Per capire la profondità della sua anima non va nemmeno guardato il suo calcio forse. Le persone che hanno lavorato con lui le ha fatto sentire del suo livello, è quella la grandezza". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, ricorda così Diego Maradona, simbolo del club azzurro, a un anno dalla scomparsa avvenuta il 25 novembre 2020.