Calcio: Spalletti, 'Osimhen unico ma in avanti siamo ben assortiti'

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "E' un giocatore unico, è completo, deve migliorare e raffinare la tecnica, ma poi le altre qualità ce le ha tutte, è difficile trovarne altri. Mertens tecnicamente e nel posizionamento non sbaglia, ma se deve fare uno strappo di 70 metri o saltare di testa e tenere palla è diverso, ma se gli capita una palla e tira la mette dove vuole. Si perdono delle caratteristiche, se ne prendono altre, ma conta essere al top per ciò che abbiamo in campo. Petagna ha altre qualità ancora, siamo assortiti bene, per ora si lavora correttamente restando tranquilli". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, commenta così l'assenza in attacco di Victor Osimhen.