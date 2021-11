Calcio: Serie B, Rossi subito in gol con la Spal e Cosenza ko 1-0

27 novembre 2021 a

a

a

Cosenza, 27 nov. - (Adnkronos) - Giuseppe Rossi si sblocca e trova il suo primo gol della sua nuova avventura con la maglia della Spal in Serie B. All'esordio contro l'Alessandria, una settimana fa, aveva giocato solo venti minuti. Oggi, contro il Cosenza, è entrato a inizio secondo tempo, e dopo appena dieci minuti ha subito trovato il gol, con un colpo di testa su calcio d'angolo. Si è trattato di un gol decisivo grazie al quale gli estensi hanno vinto in trasferta per 1-0 portandosi al quattordicesimo posto in classifica con diciassette punti dopo le prime quattordici giornate.

L'attaccante italo-statunitense ha rotto un digiuno che durava da più di un anno: era il 30 agosto 2020, quando 'Pepito' segnava l'ultimo gol della sua carriera (prima di oggi), in un Portland Timbers-Real Salt Lake City di MLS. In Italia, invece, il gol mancava dal 6 maggio 2018 (Genoa-Fiorentina 2-3).