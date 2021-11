27 novembre 2021 a

Genova, 27 nov. - (Adnkronos) - Il Verona è in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria al termine del primo tempo dell'anticipo della 14esima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' di Genova. Il vantaggio scaligero porta la firma di Tameze al 37'.