Calcio: Serie A, rimonta Empoli nel finale con Bandinelli e Pinamonti, Fiorentina ko 2-1 (2)

(Adnkronos) - La Fiorentina rientra in campo le idee chiare e muove il pallone con pazienza provando ad attirare la pressione dell'Empoli per liberare gli spazi. Il vantaggio gigliato è ormai maturo e arriva al 57', quando Vlahovic controlla con il corpo sulla trequarti, allarga a destra per Callejon e va a chiudere il triangolo con una puntuale scivolata sul secondo palo. La risposta azzurra arriva con Di Francesco, che al 61' cerca di suonare la carica con un movimento a convergere e un sinistro respinto in qualche modo dalla difesa viola. Ma è ancora la Fiorentina a creare le azioni più insidiose, con un colpo di testa di Milenkovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra al 71' e un destro di Bonaventura deviato in volo da Vicario al 74'.

L'Empoli però a ribalta nel giro di appena due minuti di gioco. La rimonta azzurra inizia all'87' con uno spiovente dalla destra di Bajrami, Terracciano sceglie male il tempo dell'uscita e va a sbattere contro La Mantia. Sulla ribattuta il più lesto è l'ex gigliato Bandinelli, che infila il tap-in a porta sguarnita. Gli ospiti accusano il colpo e due minuti più tardi Pinamonti anticipa Odriozola su assist di Bajrami e beffa Terracciano per il clamoroso 2-1.