27 novembre 2021 a

a

a

Torino, 27 nov. - (Adnkronos) - "Siam la Juventus, giochiamo in casa e stasera è un esame importante contro una grande squadra come l'Atalanta. La sconfitta in Champions League è stata pesante, oggi ci vuole una risposta d'orgoglio dopo la brutta prova di Londra". Lo dice il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, ai microfoni di Jtv, nell'immediata vigilia del match con l'Atalanta.