Quirinale: Maria Ester Contrera, mai mollare nonostante la malattia rara e il Covid**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Maria Ester Contrera, diciannove anni, palermitana, affetta da una rara patologia che la costringe a lunghi ricoveri, nei cinque anni del liceo è riuscita a trascorrere accanto ai suoi compagni meno della metà dei mesi di scuola. Il Covid ha aggravato questa condizione, costringendola a studiare prevalentemente in corsia d'ospedale. Ma lei voleva concludere con successo il liceo per iscriversi all'università. E ci è riuscita, non ha mai mollato.

Il suo impegno per lo studio ha positivamente colpito gli insegnanti ed è stata una testimonianza viva, importante per i compagni e per gli amici. Le è costato molta fatica stare al passo con i programmi, anche perché la malattia la costringeva a ripetuti, e non brevi, periodi di sosta. La caparbietà con cui ha conseguito gli obiettivi e con cui si propone di andare ancora avanti, sono diventati un esempio per chi le sta vicino.