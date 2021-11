Quirinale: Francesco e Davide, amicizia e integrazione al tempo del Covid**

27 novembre 2021 a

Roma 27 nov. (Adnkronos) - Francesco D'Antonangelo e Davide Pietricola, quattordici anni, residenti a Latina, hanno dato, insieme, una prova di integrazione e di amicizia. Francesco, appassionato di letteratura e giornalismo ed esperto di tecnologie informatiche, nei tre anni della scuola secondaria di primo grado si è distinto per un forte senso civico e per la generosità con cui ha contribuito all'inclusione di un compagno di classe 'speciale': Davide,che ha una disabilità fisica che rende faticosa per lui la comunicazione.

Francesco gli è stato vicino anche durante il lockdown, aiutandolo ad esprimersi nel contesto scolastico e con gli amici. Tra i due è nata una profonda amicizia. Francesco è il caporedattore del giornalino della scuola e ha voluto Davide come vicecaporedattore. Hanno affrontato questa avventura con passione ed entusiasmo, coinvolgendo attivamente compagni, docenti e genitori. Emozionante è stata un'intervista trasmessa sul canale Youtube della scuola, in cui Francesco e Davide hanno fatto il bilancio dell'anno scolastico trascorso durante la pandemia.