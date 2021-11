Quirinale: Andrea Centonze, 'rappresentante degli studenti promotore di volontariato**

27 novembre 2021 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Andrea Centonze, diciasette anni, di Lecce, si è sempre impegnato nelle attività di volontariato organizzate dal liceo G. Banzi Bazoli del capoluogo salentino e nelle raccolte di fondi da destinare alle persone più bisognose. Ha aderito a varie iniziative proposte dall'Associazione ‘Libera contro le mafie' e dall'Associazione ‘Angeli di quartiere di Lecce'.

Inoltre nel corso di questo anno scolastico si è candidato come rappresentante di istituto proponendo un corso sul volontariato di 30 ore, da svolgersi nel pomeriggio, dove sperimentare forme di impegno solidale e, nel contempo, far conoscere e approfondire il volontariato e il Terzo settore come motori dello sviluppo sociale. Andrea è stato eletto rappresentante d'istituto e ora la sua proposta si è trasformata in un progetto per il liceo.