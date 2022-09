27 novembre 2021 a

Empoli, 27 nov. - (Adnkronos) - L'Empoli batte 2-1 in rimonta la Fiorentina nel derby toscano, anticipo della 14esima giornata di Serie A, disputato stadio 'Castellani'. Al vantaggio degli ospiti con Vlahovic al 57' replicano Bandinelli all'87' e Pinamonti all'89'. In classifica restano fermi a quota 21 in sesta posizione, mentre l'Empoli aggancia il Verona in nona piazza con 19 punti.