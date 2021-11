Zoff: "Sorteggio non semplice per l'Italia ma sono fiducioso"

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Credo che l'inizio con la Macedonia del Nord in casa sia un buon inizio, poi è da giocare, certamente non è semplice, ma io sono fiducioso". Lo ha detto l'ex portiere e ct azzurro Dino Zoff all'Adnkronos in merito al sorteggio dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, dove gli azzurri di Mancini dovranno vedersela con la Macedonia del Nord in semifinale in casa ed eventualmente in finale in trasferta con la vincente di Portogallo e Turchia. "Il Portogallo era forse meglio evitarla è una squadra di esperienza ma sono fiducioso", ha ribadito Zoff.