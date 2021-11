Ue: Turco (M5S), 'via vetusti vincoli contabili' (2)

26 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Si pensi alle posizioni anti austerity assunte da economisti tedeschi vicini alla cancelleria come Achim Truger o da alti funzionari come Klaus Regling, che addirittura da direttore del Mes ha proposto di superare il parametro debito/pil del Patto di stabilità. Senza contare che nella stessa Germania si stanno moltiplicando think tank, come Zoe Institute, FiscalFuture, Dazernat Zukunft, che vogliono una vera svolta, a maggior ragione -conclude Turco- in un momento in cui in Europa è emersa una forte domanda di beni pubblici europei a forte carattere intergenerazionale, come ambiente, lavoro, protezione sociale, che potrà essere sostenuta solo da massicci investimenti pubblici".