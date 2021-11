Tennis: Coppa Davis, Sonego-Opelka apre sfida con gli Usa

26 novembre 2021 a

Torino, 26 nov. (Adnkronos) - Oggi alle 16 sul veloce indoor del Pala Alpitur l'Italia debutta nelle Davis Cup affrontando gli Stati Uniti. Per il capitano di Davis Filippo Volandri è l'esordio in panchina che ha scelto come singolaristi Lorenzo Sonego, che giocherà il primo singolare contro Reilly Opelka, e Jannikn Sinner, che dovrà vedersela con John Isner. Nel doppio in campo Simone Bolelli/Fabio Fognini opposti a Rajeev Ram/Jack Sock. Sabato gli azzurri affronteranno la Colombia mentre domenica il girone si concluderà con la sfida tra Stati Uniti e Colombia.