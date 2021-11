Scuola: Turi (Uil), 'obbligo vaccinale? Anche personale universitario ha rapporti con pubblico'

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Si fanno le norme ad personam anzi contra personam. L'obbligo doveva valere per tutti. E' un paese poco democratico, di caste, di chi è soggetto a vessazioni e chi no". Ad intervenire con l'Adnkronos sull'esclusione del personale universitario dall'obbligo vaccinale in base al nuovo decreto è il segretario nazionale di Uil Scuola, Pino Turi che domanda: "Spiegatemi perché si impone l'obbligo al personale della scuola, che viene messo alla gogna mediatica nonostante sia vaccinato al 95%. Anche quello universitario ha rapporti diretti con le persone e l'articolo 3 della nostra Costituzione parla di uguaglianza dei cittadini".

"L'obbligo al personale scolastico è un accanimento terapeutico verso una categoria, per dimostrare alle altre come ci si deve comportare. Ma dovrebbe valere per tutti, non solo per alcuni a cui si chiedono in modo vessatorio solo doveri e non si garantiscono diritti".