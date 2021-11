Recovery: presidente Consiglio Regione Lombardia, 'occasione di rilancio per territori'

26 novembre 2021 a

a

a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Oltre che un'opportunità, il Next Generation rappresenta una grande responsabilità ed è necessario mettersi in discussione con mente aperta e priva pregiudizi per non mancare questa occasione. Dobbiamo dare più spazio alle autonomie per centrare appieno gli obiettivi del Pnrr". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, intervenendo a un seminario promosso dalla commissione Bilancio del Consiglio in collaborazione con Polis Lombardia e il Forum 'The European House -Ambrosetti' sul Pnrr. "Mentre alcune ‘missioni' come quella della salute sono senza dubbio più facilmente affrontabili altre, come quelle sull'ambiente o sul divario fra discipline di studio e mercato del lavoro, possono costituire una sfida difficile, ma in ogni caso assolutamente da cogliere", ha continuato.

La Lombardia "dovrà essere in questo senso capofila per gli altri territori e fungere da traino per il Paese, non solo per la dimensione delle risorse economiche della quale è destinataria, ma soprattutto per la sua storica capacità di trasformare la collaborazione tra diversi mondi in un metodo vincente”.

Giulio Gallera, presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale ha sottolineato che “c'è bisogno di velocità e di visione. Bisogna compiere in tempi rapidi azioni e scelte che coinvolgano i diversi livelli di governo e i territori per raggiungere quanto prima la necessaria condivisone”.