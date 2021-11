Planetpay365 nuovo official partner della AS Roma

26 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Roma, 26 novembre 2021 - L'AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con PlanetPay365, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365.

Il brand affiancherà il Club per tutta la stagione 2021/22, permettendo così a tutto il mondo giallorosso di approfittare dell'ampia gamma di prodotti offerti.

In qualità di Official Partner, PlanetPay365 sarà al fianco della AS Roma in tutte le partite di Campionato e Coppa Italia in programma allo Stadio Olimpico non solo attraverso la visibilità a bordo campo, ma con diverse iniziative di cui potranno approfittare i tifosi giallorossi e che vedrà coinvolta la rete retail di PlanetPay365.

PlanetPay365 godrà inoltre di visibilità sui canali online del Club grazie a campagne digital sviluppate in sinergia con la società, sempre con l'obiettivo di offrire il meglio dei propri servizi ai tifosi giallorossi (dalle ricariche telefoniche all'acquisto di Gift Card e contenuti digitali).

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, realtà del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.