OSS. EUROBET:79% vede Juventus proseguire striscia positiva contro Atalanta

Roma, 26 novembre 2021–Dopo i turni infrasettimanali dedicati alle Coppe Europee che hanno sorriso alle milanesi e visto capitolare Juventus e Napoli, si riparte con la Serie A, con la capolista partenopea che vorrebbe blindare sempre più il primo posto. Secondo i dati raccoltidall'Osservatorio Eurobet ( Search Engine Optimization , il Napoli, reduce dalla sconfitta sul campo dell'Inter, riprenderà a correre contro la Lazio, nel match che chiuderà la14ª giornata del campionato di Serie A. Il 59% dei tifosi vede i partenopei nettamente favoriti, mentre soltanto il 12% auspica la vittoriadei capitolini, allenati dal grande ex Sarri. Il pareggio raccoglie il 29% delle scelte. Tra irisultati esatti più giocati spiccano il 2-1, il 3-1 ed un possibile 2-2, con Insigne marcatore piùatteso. Alta la possibilità di veder assegnato un rigore, pronosticato dal 63% dei tifosi.

L'altra capolista, il Milan, che sfiderà il Sassuolo, è chiamata ad un turno casalingo decisamentefavorevole secondo i tifosi. Il 98,5%pensa che la sfida si chiuderà con una netta vittoria rossonera come dimostrano i risultati esatti più giocati: 3-1, 2-0 e 3-0. Il marcatore più atteso è il rossonero Zlatan Ibrahimovic, seguito dai compagni di squadra Kessié e Leão. Il 76% degli appassionati è convinto che possano esserci occasioni di rigore durante la partita.

Dopo la vittoria contro i partenopei allenati da Spalletti nell'ultima gara di campionato, l'Inter si è rilanciata totalmente per la lotta scudetto. La sfida contro il Venezia, in programma sabato alle ore 20.45, rappresenta un incontro chiave per i nerazzurri per continuare la rincorsa su Napoli e Milan. Sebbene i lagunari di Zanetti abbiano ottenuto un importante risultato vincendo in trasferta contro il Bologna, i Campioni d'Italia risultano favoriti in maniera schiacciante con il 97% dei tifosi che li vede vincenti al Penzo. I risultati esatti più giocati restituiscono il favore dei pronostici con due vittorie nette 0-2 e 0-3. I marcatori più attesi sono Lautaro Martinez, Barella e l'argentino Correa. In merito al pronostico su eventuali rigori assegnati, secondo il 68% degli appassionati non verranno assegnate penalty nel corso della gara.

Archiviati i rispettivi complicati turni di Champions League, per Juventus ed Atalanta è tempo di tornare a pensare al campionato: le due squadre si affronteranno sabato ore 18 all'Allianz Stadium. Entrambe vengono da due vittorie consecutive in campionato, per questo turno la Juventus dovrebbe proseguire il percorso a punteggio pieno per il 79% dei tifosi. L'eventuale vittoria deinerazzurri di Gasperini raccoglie il 12% delle scelte. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati 2-1, 2-0 ed il pareggio 1-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi svetta Morata, seguito dall'attaccante dell'Atalanta Zapata e dal compagno di squadra Chiesa. I tifosi vedono un'altissima probabilità di assegnazione calcio di rigore durante l'incontro, evidenziata dall'82% delle scelte.

