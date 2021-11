Iv: Rosato, 'grazie a Roberto Napoli per disponibilità a seguire temi sicurezza lavoro'

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "Ringrazio Roberto Napoli, già senatore nella XII e XIII legislatura e medico specialista in medicina del lavoro, per aver dato la sua disponibilità al partito a seguire le questioni relative alla sicurezza sul lavoro. Un tema che ogni giorno torna all'attenzione della politica per i continui casi di infortunio o morte di lavoratori e che impone alle istituzioni un impegno forte nel trovare le soluzioni più corrette”. Lo dice Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia viva.