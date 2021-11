Italia-Francia: Tajani, 'dobbiamo essere protagonisti, applicare bene Trattato' (2)

26 novembre 2021 a

(Adnkronos) - "Con i francesi -ha aggiunto Tajani- bisogna stare sempre attenti. Il problema vero è come l'Italia saprà difendere i propri interessi, che partita l'Italia sarà in grado di giocare sul tavolo europeo. Se questo Trattato serve a farci essere uno dei tre grandi dell'Europa, l'Italia si aggiunge alla locomotiva franco-tedesca e magari ci trasciniamo dietro la Spagna, allora diventa qualcosa di positivo, però dipende da noi, non possiamo soltanto dire è colpa dei francesi, i francesi fanno i loro interessi".