Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Con il Trattato tra Italia e Francia, "tocca a noi essere protagonisti, bisogna verificarne l'applicazione, non deve andare bene soltanto per la Francia ma per tutti e due". Lo ha affermato Antonio Tajani, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.