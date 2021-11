Ferrovie: Ansfisa, avviato controllo documentale su Roma-Viterbo

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Nell'ambito delle attività di supervisione e vigilanza sulle ferrovie isolate, l'Ansfisa precisa che sulla Roma-Viterbo, gestita da Atac, per il momento è stato avviato un controllo documentale: è stata richiesta al gestore la documentazione relativa al materiale rotabile attualmente in circolazione sulla tratta al fine di procedere a una prima ricognizione delle condizioni di sicurezza. Tale attività, si legge in una nota, rappresenta il primo step e rientra nella normale attività espletata dall'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza.

Qualora il controllo documentale evidenziasse anomalie, rileva Ansfisa, si potrà passare al secondo step con controlli sul campo volti ad accertare le condizioni del materiale rotabile. Per il momento, quindi, l'Agenzia ha ancora in corso l'acquisizione e l'analisi degli elementi necessari a controllare la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza e non è stato emanato alcun provvedimento di limitazione del traffico sulla tratta in questione.