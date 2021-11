Expo Dubai: Mallegni (Fi), 'Di Maio in gita con sua correntina'

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Villeggiatura a Dubai: è così che si potrebbe definire il viaggetto fatto dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, con il gruppettino della sua correntina, durante un'iniziativa importante dell'Italia presso il padiglione dell'Expo 2021. Purtroppo sembra una barzelletta ma è la realtà: ci piacerebbe infatti sapere se la delegazione organizzata dal ministro degli Esteri avesse compreso tutti i parlamentari -i quali magari hanno declinato l'invito- oppure se si è organizzato il proprio gruppetto per fare una vacanzina a Dubai con 5 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Un'altra pessima figura per la nostra diplomazia, alla quale basterebbe veramente poco per tentare di far bene”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.