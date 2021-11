Covid: anche a Brescia obbligo mascherine in centro città

26 novembre 2021 a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha firmato un'ordinanza che prevede l'obbligo di mascherina all'aperto in alcune del centro storico nel periodo natalizio. L'ordinanza prevede l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone. Il mancato rispetto dell'ordinanza è punito con una sanzione da 400 euro a 3mila euro e il controllo per l'osservanza dell'ordinanza è affidato alla polizia e alla polizia locale.