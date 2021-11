26 novembre 2021 a

Tempio Pausania, 26 nov. (Adnkronos) - Si è ritirata in Camera di consiglio la gup Caterina Interlandi che dovrà decidere sul rinvio a giudizio di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo nei confronti di una giovane studentessa italo-norvegese. La decisione sarà emessa oggi pomeriggio. La gup può decidere il rinvio a giudizio dei quattro, come chiesto dalla Procura, o il non luogo a procedere.