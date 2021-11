Caso Grillo: Bongiorno, 'stufa di leggere pezzettini di atti isolati, gup ha dato risposta'

26 novembre 2021 a

a

a

Tempio Pausania, (Adnkronos) - "Ho letto di tutto in questo processo, poi sono veramente stufa di leggere piccoli pezzettini di atti isolati che vengono interpretati male, oggi il giudice ha dato una risposta a questa frammentazione del materiale probatorio, materiale consistente". Così l'avvocata Giulia Bongiorno dopo il rinvio a giudizio di Ciro Grillo e dei suoi tre amici per violenza sessuale aggravata. "Oggi è il giorno dopo il 25 novembre e credo che anche questa giornata è importante, sappiamo tutti cosa vuol dire il 25 novembre - dice - Quando sono arrivata pioveva fortissimo e ho visto all'improvviso un arcobaleno, e mi ha fatto pensare che anche le cose più difficili poi possono in qualche modo fare tornare il bello".