Caravita: Baldassarre (ex Consulta), 'costituzionalisti perdono brillante protagonista'

26 novembre 2021

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La comunità dei costituzionalisti ha perso con la morte del professor Beniamino Caravita di Toritto, uno dei suoi più prestigiosi e brillanti protagonisti, strappato agli affetti dei suoi familiari e colleghi nel pieno della sua maturità scientifica". Così il presidente emerito della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre che all'Adnkronos ricorda: "Caravita s'è sempre distinto come un giurista che ha visto in anticipo i temi di maggiore attualità, come quando per primo ha esaminato i difficili itinerari dell'eguaglianza sostanziale e del federalismo. Particolarmente illuminanti e degni di approfondimento sono i suoi scritti sul giudizio di costituzionalità".

"Tutti i costituzionalisti sentiranno la mancanza delle sue idee, sempre innovative e originali. Io, in particolare - conclude l'ex presidente della Consulta - ho perso anche un amico fraterno, sempre affettuoso e attento a farti sentire il suo sostegno e la sua vicinanza".